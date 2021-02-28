Elektrik kesintisi nedeniyle 19’uncu kattaki evine merdivenlerden çıkan kadın hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde elektrik kesintisi nedeniyle asansörü kullanamayacağı için 19’uncu kattaki evine yürüyerek çıkmak zorunda kalan 73 yaşındaki kadın merdivenlerde fenalaşıp hayatını kaybetti.

Fotoğraf: www.nydailynews.com

Bronx’ta yaşayan Ada Longmore’un, cuma günü sabah saat 08:00’de elektriği kesilen ve akşama kadar gelmeyen apartmandaki evine çıkarken, 18’inci kat ile 19’uncu kat arasındaki basamaklarda yere yığıldığı açıklandı. Saat 15:10’da yerde harketsiz yatarken bulunan Longmore’un hayatını kaybettiğ belirlendi.

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Kızı, Longmore’un bir yılı aşkın süredir akciğerinde sorun olduğunu, merdivenleri tırmandığı sırada oksijeninin bittiğini söyledi.

Bu tür kesintilerin bölgede sık yaşanmadığını söyleyen yetkililer, “Trafoda yangın çıktı ve saatlerce kesinti oldu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz” dedi.

Polis, soruşturma başlattı.