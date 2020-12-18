Elektrik kesintilerini protesto etmek için dua eden vatandaşlara dağıtımcı şirketten suç duyurusu

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde elektrik duasına katılan köylüler hakkında ‘halkı DEDAŞ’a karşı kin ve düşmanlığa kışkırtma‘ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: ANKA

Anka’nın haberine göre savcılık Aşağıkarıncalı Mahallesi’ndeki elektrik duası eylemine katılan 15 kişi hakkında soruşturma başlattı.

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Elektrik duası eylemine imamlık yapan ve günde 12 saat elektriklerin kesilmesi nedeniyle bıktıkları için elektrik duasında bulunduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Mustafa Tüzün, “Dua etme ne zamandan beri suç oldu. Biz devletimizin yanında olan vatandaşlarız. Biz sadece mağduriyetimizi kul çözmeyince sorunumuz çözülsün diye Allah’a dua ettik” dedi.

Tüzün, yaşanan uzun elektrik kesintilerini ironik şekilde protesto ettiklerini, suçsuz olduklarını belirterek şunları söyledi: “Hakkımda yapılan şikayet tamamen keyfi olup hukuki dayanaktan yoksundur. Ben ve mahalle sakinleri haklı olarak sistematik hale gelen elektrik kesintilerini ironik bir şekilde protesto ettik. Bunda hiçbir suç yoktur. Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunun unsurlarından hiçbiri bu olayda yoktur. DEDAŞ bu tür şikayetlerle savcılığı meşgul edeceğine elektrik kesintilerine köklü bir çözüm bulmalıdır. Suç duyurusunda bile vatandaşları kaçak elektrik kullanmakla suçlamaktadır. Bu aslında bir itiraf olup binlerce insanın toplu cezalandırıldığının göstergesidir. Savcılık, bu şikayete ifade bile almadan takipsizlik vermelidir.”

‘Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunsun’

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

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“Suç olmadığı için umarım takipsizlik kararı verilir. Aksi takdirde hemşerilerimi savunmak için avukatlık cübbemi giyeceğim” diyen Tanal paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “DEDAŞ’la el ele veren Ak Parti, sözünü tutmadı. Memleketim Şanlıurfa’yı karanlığa mahkum ettikleri yetmemiş gibi elektriğe erişim için edilen duayı da suç sayıyorlar! 2020 yılı bitti, Şanlıurfa’da hala elektrik sorunu çözülmedi. Şaka gibi! DEDAŞ, Urfa’da elektrik duasına çıkan yurttaşlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. AKP’nin arkanızda durduğunu biliyoruz da bu kadarı fazla! Urfalı hemşerilerimizin yanındayız. O zaman DSİ de yağmur duasına çıkan Diyanet hakkında suç duyurusunda bulunsun.”