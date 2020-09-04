Elektrik kesilince işyerinde mahsur kaldılar; beş saat sonra esnafın kablo çekmesi sayesinde dışarı çıktılar

Adana’da, elektrik kesintisi nedeniyle kepengi otomatik kapanan işyerinden çıkamayan dört kişi, beş saat sonra kurtarıldı.
AA’nın haberine göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’ndeki bir manavda, bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Kepengin kırılarak açılmasını işyeri sahibinin kabul etmemesi üzerine itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.
Bunun üzerine çevredekiler ve esnaf, işyerinin karşısındaki parkta bulunan aydınlatma direğinden manavın elektrik panosuna kablo çekti.
Yeniden akım verilerek kepengin açılmasının ardından manavda mahsur kalanlar dışarı çıkabildi.