Elektrik kabloları için yapılan demir köprüden emekleyerek geçtiler

İstanbul’da, bazı kişilerin, Ayamama Deresi’nin üzerindeki yayalara kapalı demirden emekleyerek geçmesi şaşkınlık yarattı.

DHA tarafından yayınlanan görüntülerin, bugün sabah saatlerinde çekildiği belirtildi.

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Bazı kişilerin, Basın Ekspres yolunun Halkalı mevkiinde dere üzerinden Bağcılar yönüne geçmek için elektrik kabloları için yapılan köprüyü kullandığı görüldü.

Yaklaşık 5 metrelik demirde elektrik çarpma tehlikesi bulunması üzerine yetkililer harekete geçti.

BEDAŞ ekipleri, elektrik kabloları için kurulan iki demir köprünün çıkışlarını jiletli tel örgülerle kapattı.