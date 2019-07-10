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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, inşaatın asansör boşluğunda biriken suya basınca kaçak elektrik akımına kapılan işçi İsmail Albayrak (28) hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak’taki inşaatta çalışan Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine basınca kaçak elektrik akıma kapıldı. İşçinin yardımına inşaatta çalışan arkadaşları koştu. 

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Ağır yaralanan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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