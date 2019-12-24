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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Dikili ilçesinde, enerji hattında meydana gelen arızayı gidermek için direğe tırmanan işçi Osman Pala, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

İZSU Bakım Onarım Dairesi Dikili Teknik ve Uygulama birimi çalışanı 56 yaşındaki Pala, enerji hattında çıkan arızayı gidermek için gece saatlerinde direğe çıktı. Pala, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Pala’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Savcının incelemesinin ardından Pala’nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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