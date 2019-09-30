Elektriğe yine zam: Yüzde 14.90 mı 14.99 mu olduğu tartışılıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 1 Ekim’den (yarın) geçerli olmak üzere konut, sanayi ve ticarethanelerdeki elektrik fiyatlarında yüzde 14.9 oranında zam yapıldığını duyurdu. Zam oranının ‘yüzde 14.9’ olarak yuvarlatılması, oranın 14.90 mı 14.99 mu olduğu tartışmasına yol açtı. Bazı haber siteleri, zam oranının ‘aldatmacalı etiket usulüyle’ 14.99 olduğunu öne sürdü.

EPDK’den yapılan açıklamada, Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedilerek şöyle dendi: “1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14.9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir.”

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Açıklamada ‘yüzde 14.9’ olarak belirtilen zammın, bazı haber siteleri tarafından, gerçekte 14.99 olduğu belirtilerek, temmuz ayındaki zammın da 14.98 olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi. Toptan elektrik fiyatlarına ise yüzde 70 zam yapıldığı belirtildi.

Elektriğe, en son 1 Temmuz’dan geçerli yüzde 15 zam yapılmıştı.