Elektriğe ‘seçim sonrası’ yüzde 15 zam

23 Haziran İstanbul seçiminin ardından beklenen zamlar, uygulanmaya başladı. Çay ve şekerden sonra elektriğe de yaklaşık yüzde 15 zam geldi, doğalgaz zammı ise sırada.

Fotoğraf: Reuters

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) bugünkü toplantısında kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Buna göre, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere elektrik fiyatları konut, ticarethane ve sanayide ortalama yüzde 14.98 oranında artırıldı.

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Sıra doğalgazda

Doğalgaz fiyatlarını belirleyen BOTAŞ’ın da 30 Haziran’a kadar 1 Temmuz’dan geçerli yeni tarifeleri belirlemesi gerekiyor. Şirketin doğalgaza, elektriğe yakında bir oranda ‘çift haneli’ zam yapma olasılığı güç kazandı.

Şeker ve çay fiyatlarına da İstanbul seçimi sonrası yüzde 15 ila 16 oranlarında zam gelmişti.