Eldiven üreticisi firmanın 2 bin 543 çalışanı pozitif çıktı: 28 fabrikası kapanıyor

Malezya’da, lateks eldiven üreticisi firmanın 2 bin 543 çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı. Fabrikalarının yarısından fazlası kapanacak.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin sağlık bakanlığı dün, dünyanın en büyük eldiven üreticisi Top Glove’un test yapılan 5 bin 800 çalışanının 2 bin 543’ünün virüs taşıdığını, üretim merkezlerinin olduğu yerleşim birimlerinde bu nedenle vaka sayısında ciddi artış olduğunu açıkladı.

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Ülkede 41 fabrikası olan şirket bunların 28’ini kapatma kararı aldı.

Genel Sağlık Dairesi Müdürü Nur Hişam Abdullah, testi pozitif çıkan işçilerin hastaneye kaldırıldığını, temaslılarının karantinaya alındığını söyledi.

Salgın nedeniyle oluşan eldiven talebi nedeniyle karı artan şirketin hisseleri bu açıklamalardan sonra bugün yüzde 7.5 değer kaybetti.

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Ağırlıklı olarak çoğunluğunu Nepallilerin oluşturduğu göçmen işçileri istihdam eden şirket çalışanlarını uzun saatler, kötü koşullarda çalştırdığı için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Eylül ayında göçmen işçiler Los Angeles Times’a haftada 72 saat çok düşük ücretle çalıştıklarını anlatmıştı. Kalacak yer sözü veren şirket yönetiminin çok sayıda işçiyi dar alanlarda konaklattığı belirtilmişti.

Temmuz ayında ABD, şirketle bağlantılı iki firmadan eldiven ithalatını durdurmuştu.