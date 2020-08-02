Elde kalan kurbanlıkları bakanlık satın alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının, talep edilmesi halinde Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın haberine göre Pakdemirli, yazılı açıklamasında bu yıl 1.2 milyon büyükbaş ve 3.6 milyon küçükbaş kurbanlık bulunduğunu belirtti.

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“Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, ESK eliyle biz alacağız” diyen bakan, alım fiyatlarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilogram ve üzeri olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olacak. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilogram arası olan besi kondisyonu yüksek erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olacak. İkinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacak.”

‘Toklular kilogramı 17 liradan alınacak’

Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeden tokluların canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Pakdemirli, “Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler canlı olarak kilogramı ise 13 lira üzerinden satın alınacaktır” dedi.

Pakdemirli, alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.”