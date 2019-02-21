Faizlerin artması ve arz talep dengesinin bozulması sonucu son beş yılda elde kalan konut sayısı 1 milyonu aştı.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre Ocak 2013’ten Aralık 2018’e kadar geçen sürede 4 milyon 685 bin yeni eve yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilirken, satışı yapılan birinci el konut sayısı 3 milyon 612 binde kaldı.

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Üç büyük şehirde elde kalan konut sayısı 346 bin

Habere göre üç büyükşehirde son beş yılda stoka eklenen toplam konut sayısı ise 346 bin 605.

Ocak 2014-Aralık 2018 döneminde İstanbul’da 210 bin 241, Ankara’da 52 bin 674, İzmir’de ise 83 bin 690 adet konut daha elde kaldı.

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İnşaat firmaları yatırımdan kaçınıyor

TÜİK verileri de konut kredisi faiz oranlarının yüzde 2’nin üzerine çıkması ve mevduat faizlerinin yükselmesi nedeniyle inşaat firmalarının yatırım iştahının azaldığını gösteriyor.

Buna göre 2018 yılında Türkiye genelindebir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 36.7, yüzölçümü yüzde 48.9, değeri yüzde 35.8, daire sayısı yüzde 53.3 azaldı.