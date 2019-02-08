‘Elçi’yi muhtemelen üç polisten biri vurdu’ denen incelemenin videosu

Diyarbakır’da öldürülen baro başkanı Tahir Elçi’nin vurulma anına ilişkin İngiltere’deki uzman kuruluş tarafından hazırlanan canlandırma videosu yayınlandı.

Elçi, Diyarbakır Barosu başkanlığını yürütürken 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’ın tarihi semti Sur’da, 16’ncı yüzyıldan kalma Şeyh Mutahhar Camii’nin meşhur Dört Ayaklı Minaresi’nin yanında yaptığı basın açıklaması sırasında öldürülmüştü.

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Elçi’nin ölümünün ardından başlatılan soruşturmada henüz bir şüpheli belirlenemezken Diyarbakır Barosu’nun talebi üzerine Londra Üniversitesi Goldsmiths Koleji bünyesinde çalışan Forensic Architecture (Adli Mimarlık) isimli kuruluşa hazırlatılan rapor başsavcılığa sunulmuştu.

Raporda Elçi’nin ölümüne neden olan kurşunun muhtemelen üç polisin silahından çıkan kurşunlardan biri olduğu belirtilmiş ancak bunun kasıtlı olup olmadığına dair bir yorum yapılmadığı kaydedilmişti.

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Kuruluş, raporunu hazırladığı olaya ilişkin detaylı bir inceleme videosu da yayınladı.