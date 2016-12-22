Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elçiye veda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sergi açılışında suikastla vurularak öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenaze törenine katıldı. (Reuters/Alexei Nikolskyi)

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