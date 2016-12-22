Elçiye veda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sergi açılışında suikastla vurularak öldürülen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un cenaze törenine katıldı. (Reuters/Alexei Nikolskyi)
Yaramazlara biraz batar!
Suriye’ye yönelik ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında El Bab’da bulunan askerlere IŞİD militanlarınca düzenlenen intihar saldırılarında 16 asker hayatını kaybederken, 36 asker yaralandı.
Darbe girişimi sırasında İstanbul valiliğini işgal eden askerlere yardıma gitmeye çalışan bir tutuklu 24 şüpheli asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği ve terör örgütlerinin övüldüğü iddiasıyla Yol TV’nin yayınlarının sona erdirilmesine karar verdi.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Özellikle seçim kampanyası döneminde Müslümanlara ve göçmenlere karşı ayrımcı ifadelerle sık gündeme gelen ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği IŞİD saldırısı ve Rusya’nın Ankara büyükelçisinin öldürülmesini değerlendirdi.