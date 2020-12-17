Elçin Poyrazlar: Tacizcinin ifade özgürlüğünü kadınların temel özgürlüklerine yeğ tutuyorlar

Kadınlar önlerine dağ gibi dikilen adalet mekanizması, polis kuvvetleri, siyasi iktidar, şereflerine sürülecek lekeler ve hayatlarının bir anda kabusa dönüşmesini göze alarak, ifşanın getirdiği ağır bedelleri bile bile, bir avuç kadınla el ele tutuşuyor.

‘Adaletli değilsiniz’ diyorlar, ‘Aranızda niyeti bozuk fırsatçılar var’…

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‘Aman kurunun yanında yaş yanmasın’ diye veryansın ediyorlar.

Kadın hakları mücadelesinde bugüne kadar sadece ‘yaşların’ yandığını bilmezden gelip ses çıkaran kadınlara ‘yöntem’ öğretiyorlar.

Biz ‘Bu bir dayanışma. Susan kadınların da sesiyiz’ dedikçe ‘Devrim öyle yapılmaz’ diyorlar.

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Biz ‘Mağdurun beyanı esastır’ dedikçe ‘Aman suçluları linç etmeyin’ diyorlar.

Biz ‘Ses çıkarmadan suçlular cezasını bulamaz’ dedikçe ‘Ahlaklı olun’ buyuruyorlar.

Mağdurun yaşadığı acıyla suçlunun ileride alıp almayacağı belli olmayan cezanın olasılıklarını yarıştırıyor ve ‘özgürlüklerden’ dem vuruyorlar.

Bir tacizcinin ifade özgürlüğünü kadınların temel özgürlüklerine yeğ tutuyorlar.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı