Elçin Poyrazlar: Sürünüze sığınıp kötülüğe karşı bağışıklığınızı güçlendirmek sizi hayatta tutmaz

Sosyal refah, iyi yaşam, adalet ve temel özgürlük haklarınız hayatınızdan domino taşları gibi tek tek çekilirken, kurduğunuz hayallerin bizzat kabusa dönüşmesine gözlerinizi kapayarak ‘Elden ne gelir?’ konforuna saklanırken bağışıklığınız her gün bir doz daha artıyor.

Sürünüze sığınıp kötülüğe karşı bağışıklığınızı güçlendirmek sizi hayatta tutmaz, aksine hastalığın kendisi yapar.

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Ve o zifiri karanlıkta sürü içinde uyuduğunuz bir gece kurban olarak siz seçilirseniz eğer…

Emin olun diğer kuzuların sessizliğinden başka bir şey duyamayacaksınız.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı