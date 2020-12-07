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Yaramazlara biraz batar!

Elçin Poyrazlar: Provokatörlere kulak vermek kolayınıza mı geliyor?

Tüm dünyayı müthiş bir ekonomik krize sürükleyen salgınla ilgili komplo teorileri bilimsel yollarla tek tek çürütüldüğü halde, inanmamayı, inkar etmeyi, sabit fikirlere saplanmayı sürdürdünüz.

Bugün, insan üstü bir çabayla virüse karşı başarı oranı yüksek aşıların keşfedildiği bir dönemde ise aşılarla ilgili hurafelere inanmayı seçiyorsunuz.

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(…) En başta ve en önemlisi, sağlık konusunda uzmanları ve bilimin sesini dinlemek yerine o alanda hiçbir yetkinliği, tecrübesi, eğitimi olmayan provokatörlere kulak vermek kolayınıza mı geliyor?

Elçin Poyrazlar’ın yazısı

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‘Yerli aşı’ merkezinden yetkili: Yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) corona virüsüne karşı geliştirilen yerli aşıda birinci faz çalışmaları 14 Aralık itibariyle tamamlanacak. 15 Aralık’tan sonra ikinci faz çalışmalarına geçilecek. Çalışmalardan sorumlu yetkili Ahmet İnsan, yıllık aşı ihtiyacının 328 milyon doz olduğunu söyledi.