Elçin Poyrazlar: Provokatörlere kulak vermek kolayınıza mı geliyor?

Tüm dünyayı müthiş bir ekonomik krize sürükleyen salgınla ilgili komplo teorileri bilimsel yollarla tek tek çürütüldüğü halde, inanmamayı, inkar etmeyi, sabit fikirlere saplanmayı sürdürdünüz.

Bugün, insan üstü bir çabayla virüse karşı başarı oranı yüksek aşıların keşfedildiği bir dönemde ise aşılarla ilgili hurafelere inanmayı seçiyorsunuz.

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(…) En başta ve en önemlisi, sağlık konusunda uzmanları ve bilimin sesini dinlemek yerine o alanda hiçbir yetkinliği, tecrübesi, eğitimi olmayan provokatörlere kulak vermek kolayınıza mı geliyor?

Elçin Poyrazlar’ın yazısı