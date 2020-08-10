Elçin Poyrazlar: Pembe giyince pamuk ipliğine bağlı erkekliklerinin yok olacağını düşünen bu kafayı tanıyoruz

Televizyonda vasat bir adam kadınlara ‘ataerkil bir spor’ olduğu için futbol oynamanın yakışmadığını, basketbolun da uygun olmayacağını ‘buyuruvermiş’.

Köpüren ayrımcılığına doyamayınca, üstüne, pembe forma giyen yabancı bir futbolcuyla ilgili ‘Başkan olsam pembe forma da yaptırmam’ diye de eklemiş.

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Pembe giyince pamuk ipliğine bağlı erkekliklerinin bir anda yok olacağını düşünen, o kırılgan erkleri yüzünden azılı kadın düşmanı olan bu kafayı çok iyi tanıyoruz.

Sokakta, otobanda, okulda, işyerinde, kamu dairelerinde, mahallede ve evde sürekli karşımıza çıkıyor.

Bize hayatı, işimizi, giysilerimizi, seçimlerimizi, ne yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini ‘açükleyen’ erkekler ordusu, sistematik ayrımcılıklarını, nefret söylemlerini, şişkin egolarını beslemeyi kadınlar üstünden sürdürüyor.

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Elçin Poyrazlar’ın yazısı