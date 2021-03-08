Elçin Poyrazlar: Koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen toplumsal sözleşmeyi tek taraflı feshediyoruz

İktidar olan erkek politik gücün yasama gücüne sınırsızca sahip olmasına itirazımız var.

Kadınları eşitsizlik, ayrımcılık, istismar, şiddet ve katliamdan koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen otoriteyle varsayılan toplumsal sözleşmeyi tek taraflı feshediyoruz.

Reklam

Yönetilen kadınların yasalarda söz hakkı ve mevcudiyeti yok. Hukukun üstünlüğü kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar için işlemiyor.

İnsan haklarının en önemli unsurlarından kadın haklarını sağlamanın tek yolu feminist bir politika üretmek ve uygulamak.

Bu gerekçelerle bir Feminist Eylem Planı’nın ilke ve amaçlarına gereksinim duyuyoruz.

Reklam

Feminist eylem planının nihai amacı feminist bir yönetim ve demokratik feminist bir anayasadır.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı