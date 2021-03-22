Elçin Poyrazlar: İlerici kadın hareketinin dayanışmasına hiç olmadığımız kadar ihtiyaç duyuyoruz

Kadın meselesini imamların, din adamlarının hükümlerine ve ‘kutsal aile’ yapısının içine hapsetme çabasının ardında kadınla ilgili siyasi zemini kaybetme kaygısı var.

Baskıcı yönetimlerde ilk önce kadınların hayatları, hakları ve talepleri ellerinden alınır.

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Otorite, özgür kadından ve onun siyasi eylemlerinden hoşlanmaz.

Ve elindeki gücü pekiştirmek için en önce kadınlara pusu kurar.

İşte bu nedenle sürüklendiğimiz barbarlık çağında, ilerici kadın hareketinin öncülüğüne ve dayanışmasına hiç olmadığımız kadar ihtiyaç duyuyoruz.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı