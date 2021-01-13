Elçin Poyrazlar: İfade özgürlüğünün sınırlarına özel şirketler mi karar vermeli?

Trump gidiyor olsa da arkasında tehlikeli bir ideolojik miras bırakıyor.

Trumpizm milliyetçilik, din ve ırk ekseninde, üç sütunda yükselen ve kendine milyonlarca taraftar bulan bir akım artık.

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Peki bu tür bir ideolojiyle savaşmak teknoloji şirketlerinin görevi mi?

Bugüne kadar nefret, yalan ve kışkırtma paylaşımlarında pek de başarı gösteremeyen teknoloji şirketlerinin yasal sorumlulukları nerede başlıyor?

Trump’ı kalıcı olarak susturmak komplo teorilerinin gazıyla ‘gerçek demokrasiyi sağlamak’ için Kongre’yi basan grupların kusurlu inançlarını daha da pekiştiren bir adım değil mi?

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İfade özgürlüğünün sınırlarına yasalar değil özel şirketlerin insiyatifi mi karar vermeli?

Elçin Poyrazlar’ın yazısı