Elçin Poyrazlar: Erkekleri ‘delikanlıca’ uyaran siyasetçiler kadınlara başka bir duvar daha örer

İktidardaki partinin kadın milletvekili ‘Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş’ diyor.

Erkek eliyle – namus, kıskançlık, öfke, aşk, para, seks – bahanesi ne olursa olsun öldürülen her kadın, bir kadın cinayetine işaret eder.

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Ve bunu sulandırmaya çalışan herkes kadınların önüne ilk tuğlayı koymuş demektir.

Ülkenin erkek içişleri bakanı kadın cinayetleri konusunda erkeklere seslenirken ‘Nereden çıktı bu kadına şiddet, kadın cinayeti? Kendinize gelin…Ayıptır’ açıklamasını yapıyor.

Kadınları öldürmeyi ‘ayıp’ sınıfına sokarak, toplumsal utançla hemcinsini ehlileştirmeye çalışan, ağır cezalar, büyük yaptırımlar ve ciddi suç unsurunu kenara iten, erkekleri ‘delikanlıca’ uyaran siyasetçiler kadınlara başka bir duvar daha örer.

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Elçin Poyrazlar’ın yazısı