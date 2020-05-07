Elçin Poyrazlar: Doğu’ya düşen Batı’nın hatalarından ders çıkararak yeni dünyada köşeye atılmamak olmalı

Koronavirüsü ekonomik-siyasi mevcut sistemi alt-üst ederken ABD’de yönetici elitin aslında dev sermaye odaklarına hizmet için çalışan, şaibeli bağları bulunan ve halkın sağlığını hiçe sayan yarı-gizli ticari tutumunun ayyuka çıkmasına neden oldu.

Virüs salgını bize Avrupa’da ulus üstü bir yapı olan AB’nin kriz durumlarında aslında pek birlik içinde hareket edemediğini, üye ülkelerin tek başına kalabileceğini, hatta yazılı antlaşma kurallarının bir gecede askıya alınabileceğini de ibretle gösterdi.

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Bu yazının amacı ‘Batı battı, Doğu’nun güneşi doğacak’ kesinlikle değil.

Aksine küresel boyutta, ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda bir süredir krizde ve arayışta olan, virüs salgınından en büyük darbeyi alan Batı’nın farklı paradigmalarla yeni bir dünya kurmak için kollarını taze bir liderliğe sıvayabileceğinin uyarısı var.

Doğu’ya düşen Batı’nın hatalarından katı dersler çıkararak yeni dünyada köşeye atılmamak olmalı.

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Elçin Poyrazlar’ın yazısı