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Yaramazlara biraz batar!

Elçin Poyrazlar: Aylin Sözer kadın olduğu için öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer İstanbul’daki evinde rehin alındıktan sonra diri diri yakıldı…

Bir erkek katil Aylin Sözer’in evine gitti ve onu yaktı…

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Cümlelerin dehşetini ekranınızdan hissedebiliyor musunuz?

Peki Aylin Sözer’in hayatının son anlarında bedeni erirken hissettiği cehennemi?

Katilinin onu yakmak uğruna tüm binayı saran nefretinin ateşini?

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Medyada katilin eski sevgilisi olduğu, ondan para istediği, altınlarını çaldığı bahanelerinin haberleri dönüyor.

Hayır!

Cinayetin tek bir nedeni vardı.

Aylin Sözer kadın olduğu için öldürüldü.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı

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