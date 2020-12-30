Elçin Poyrazlar: Aylin Sözer kadın olduğu için öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer İstanbul’daki evinde rehin alındıktan sonra diri diri yakıldı…
Bir erkek katil Aylin Sözer’in evine gitti ve onu yaktı…
Cümlelerin dehşetini ekranınızdan hissedebiliyor musunuz?
Peki Aylin Sözer’in hayatının son anlarında bedeni erirken hissettiği cehennemi?
Katilinin onu yakmak uğruna tüm binayı saran nefretinin ateşini?
Medyada katilin eski sevgilisi olduğu, ondan para istediği, altınlarını çaldığı bahanelerinin haberleri dönüyor.
Hayır!
Cinayetin tek bir nedeni vardı.
Aylin Sözer kadın olduğu için öldürüldü.