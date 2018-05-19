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Yaramazlara biraz batar!

Elçilik protestosunda İsrail’in öldürdüğü Filistinli sayısı 65’e yükseldi

 

İsrail’in ABD’nin Kudüs kararını protesto ederken öldürdüğü Filistinli sayısı 65’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

ABD, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığını açıklamış, elçilik 14 Mayıs’ta açılmıştı. Açılışı protesto için sokaklara dökülen Filistinlilere ise İsrail güçleri gerçek mermilerle saldırmış, onlarca kişiyi öldürürken, binlercesini yaralamıştı.

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Üç Filistinli daha can verdi

AA’nın haberine göre İsrail’in saldırılarında yaralanan üç Filistinli daha bugün hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ölüm haberlerini “İsrail kurşunlarıyla yaralanan 21 yaşındaki Ahmed el-Abd Ebu Semra, 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan ve 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai şehit oldu” açıklamasıyla duyurdu.

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Böylece İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükselmiş oldu.

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