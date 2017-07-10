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Elçilik önünde ‘kafes’e: Gözaltındaki hak savunucuları için Belçika’dan çağrı

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Uluslararası Af Örgütü Belçika Direktörü Philippe Hensmans, Büyükada’da gözaltına alınan mevkidaşı İdil Eser’in serbest bırakılması için Brüksel’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde ‘kafese girdi’. (Reuters/Francois Lenoir)

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