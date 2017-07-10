Elçilik önünde ‘kafes’e: Gözaltındaki hak savunucuları için Belçika’dan çağrı

Uluslararası Af Örgütü Belçika Direktörü Philippe Hensmans, Büyükada’da gözaltına alınan mevkidaşı İdil Eser’in serbest bırakılması için Brüksel’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde ‘kafese girdi’. (Reuters/Francois Lenoir)
Yaramazlara biraz batar!
Uluslararası Af Örgütü Belçika Direktörü Philippe Hensmans, Büyükada’da gözaltına alınan mevkidaşı İdil Eser’in serbest bırakılması için Brüksel’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde ‘kafese girdi’. (Reuters/Francois Lenoir)
Maltepe’deki Adalet Mitingi’yle 25 günlük yürüyüşünü sonlandıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönerken karayolunu tercih edecek.
Hutbe dinlerken, Hz. Ömer’in özel işleri esnasında devletin mumunu yakmadığına dair davranışını duyduklarında iç geçirip adından miting alanında toplanan kalabalığı hesap etmeye çalışıyorlar. Yazık.
KHK’yla Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen Türkiye’nin en deneyimli hukuk profesörlerinden İbrahim Kaboğlu, Gülen Cemaati’yle mücadelede hukuk ve liyakat yöntemini izlemesi gereken hükümetin mücadeleyi bu sefer ‘kendi cemaatleri’ üzerinden yürüttüğünü söyledi.
İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın kramplı ağrı çektiğini, kas ağrısı ve böbrek ağrılarının da yoğunlaştığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santralin inşaatına en kısa sürede başlanacağını duyurdu.