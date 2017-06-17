Elçilik çare arayışında, Erdoğan’ın 12 koruması ABD’ye götürülmeyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 yakın koruması hakkında ABD’de tutuklama kararı alınmasının ardından Türkiye’nin Washington büyükelçiliğinin çare arayışına geçtiği öğrenildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre bunun için büyükelçilik karara ilişkin hukuki sürecin nasıl başlatılıp işletileceğine dair kapsamlı bir çalışma yapacak.

Götürülmeyecekler

Öte yandan Erdoğan’ın eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak için New York’a gitmesi halinde korumaların durumunun ne olacağı da merak konusu. ABD’ye adım attıkları anda tutuklanacakları kesin olan 12 koruma, ABD’ye götürülmeyecek.

Zira Washington Emniyet Müdürü Peter Newsham da, “Bu kişiler ABD’ye gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kişilerin ABD’ye gelip suçlamalara cevap vermelerini bekliyoruz” demişti.

Yeni korumalara vize verilecek mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘kararın bir mesaj niteliğinde’ olduğunu belirttiği için, ABD’nin siyah diplomatik pasaport sahibi olsalar da Erdoğan’ın yanında götüreceği yeni korumalara vize verip vermeyeceği de merak konusu.

Öte yandan korumaların diplomatik dokunulmazlığının olup olmadığı da tartışma konusu. ABD’de yabancı bir cumhurbaşkanının yakın korumaları veya resmi heyetinde yer alan aşçı, özel hizmetli vb. statüsünde olanların diplomatik dokunulmazlığı olup olmadığına dair farklı görüşler var.

Bazı eyaletlerde diplomatik dokunulmazlıkları olduğu kabul edilirken, bazılarında ise böyle değerlendirilmiyor.