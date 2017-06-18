Elçi’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek: Ölenler geri gelmez, adalet geri getirilebilir

Diyarbakır’da vurularak hayatını kaybeden avukat Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.
Elçi, 28 kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaparken, polisin PKK’lıları kovaladığı sırada ateşlenen bir kurşunla cinayete kurban gitmişti.
Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.
Elçi, Twitter hesabından, “Adalet, öldürdükleriyle beraber toprağa gömüldü. Ölenler geri gelmez ,adalet geri getirilebilir. ADALET!” mesajını paylaştı.
Adalet ,öldürdükleriyle beraber toprağa gömüldü.Ölenler geri gelmez ,adalet geri getirilebilir.ADALET! pic.twitter.com/LCvIEqpisg
— Türkan ELÇİ (@turkan_elci) June 17, 2017