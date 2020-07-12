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Yaramazlara biraz batar!

Elbistan’da ‘corona’ nedeniyle nikah işlemlerine kısıtlama

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede ‘corona’ vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, vatandaşlardan corona virüsü tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi.

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Gürbüz, paylaşımında, “Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!” dedi.

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