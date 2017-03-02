‘Elbette kadınlar erkeklerden az kazanmalı’ diyen AP üyesine disiplin soruşturması

Avrupa Parlamentosu üyesi Janusz Korwin-Mikke’ye, “Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük, daha az zeki ve daha az kazanmalı” sözleri üzerine disiplin soruşturması açıldı.

AA’da yer alan habere göre AP Genel Kurulu’nda kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin oturumda 79 yaşındaki Polonyalı üye şunları söyledi: “Elbette ki kadınlar erkeklerden daha az kazanmalı. Çünkü onlar, daha zayıf, daha küçük ve daha az zeki ve daha az kazanmalı.”

Mikke’ye ilk tepti Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi İspanyol Iratxe Garcia Perez’den geldi: “Sana göre benim burada, üye olarak bulunma hakkım bile yok. Kadınların parlamentoda bulunup sizinle aynı haklara sahip olmasının sizi ve sizin gibilerin canını yaktığını biliyorum. Avrupalı kadınları sizin gibi erkeklere karşı savunmak için buradayım.”

AP Başkanı Antonio Tajani de Mikke hakkında disiplin soruşturması açtı. Tajani’nin ofisinden yapılan açıklamada, verilecek cezanın kınamadan, para cezası veya geçici olarak oturumlara katılma yasağına kadar uzanabileceği belirtildi.