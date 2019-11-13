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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’ın 15 bölgesinde ‘geçici özel güvenlik’ uygulaması

Elazığ Valiliği Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalındaki 15 bölgeyi, 31 Aralık 2020’ye kadar ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan etti.

Fotoğraf: DHA

Elazığ’daki askeri operasyonlar nedeniyle dört ilçenin 15 bölgesi, ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 tarihlerinde geçerli olacağı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1715 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.”

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