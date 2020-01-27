Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükselirken, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün geceki açıklamasında enkaz altından bir kişinin daha çıkarıldığını belirterek, “Hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi” dedi.

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Koca, depremde yaralanan 1607 kişiden kritik durumda kimse bulunmadığını ifade etti.

Kurtarma çalışmaları hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düştüğü Sivrice’de devam ederken, enkaz altından 45 kişi kurtarıldı.

Arama kurtarma ve afet sonrası barınma çalışmalarını koordine eden İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre depremden etkilenen Elazığ ve Sivrice’de 76 bina yıkıldı, 645 bina ise ağır hasar aldı. Acil olarak 12 binanın yıkılmasına karar verildi.