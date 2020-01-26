Elazığ’daki deprem | Şehircilik bakanı: Riskli binalar için dönüşüm projesi başlatacağız

Diken, Elazığ’da 24 Ocak’ta saat 20:55’te meydana gelen ve birçok çevre kentte hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşananları dakika dakika aktarıyor…

14:40 Kurum, Elazığ’da enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan, “Riskli binalar için köklü dönüşüm projesi başlatacağız” dedi.

Reklam

12:38 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Elazığ merkez ve Sivrice’de 31 yıkık, 249 ağır, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespiti gerçekleştirdik. Acil yıkılması gereken 12 bina var, yıkım sürecini başlattık. Malatya’da Doğanol ve Pötürge’de 26 yıkık, 29 metruk yapı var. 529 ağır, beş orta, 199 az hasarlı binamız mevcut. Diyarbakır Çermik’te üç yıkık, sekiz ağır, 14 az hasarlı bina var. Diyarbakır’da toplamda üç yıkık, 16 ağır, dört orta, 232 de az hasarlı binalarımız mevcut.”

12:31 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerimize başvuran sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. 594 kişi yaralı sayısı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104’e düştü. Şu an Elazığ’da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13’e düştü. 39 saatlik zaman diliminde UMKE, 112 ekibimiz 2 bin 625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip en büyük sağlık kuruluşu.

Reklam

Dün Emine Kuştepe’nin Azize Çelik’le telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik’le diyalogdan kurtarılan hasta sayısı altı oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi.

2 buçuk yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız’ın annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız’ın kocasını kaybettik. Yüsra’nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz.”

12:20 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor. 4 büyüklüğünün üstünde 20 artçı meydana geldi. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir. Sürsürü Mahallesi’nde altı vatandaş enkaz altında. Elazığ’daki Mustafapaşa Mahallesi’ndeki arama kurtarma çalışması bitti, tarama çalışması devam ediyor. Göçük altından toplam 45 kişiyi sağ çıkardık. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ’da sağladık. Türkiye’den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ’a kendi başına bir şey göndermesin.

Diyanet İşleri başkanımız burada. Hocalar vasıtasıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim bakanımız geldi dün. Rehber öğretmenler vasıtasıyla tüm çocukların taranmasına başlandı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız zaten çalışmalarına devam ediyor

‘Evi sağlam olmayan ailelere nakit yardımı yapılacak’

Elazığ’ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden’de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, bakanlığımız tarafından taranacaktır. AFAD’dan 5, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 10 milyon, Aile Bakanlığı’ndan da 5 milyon lira verilecek. Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz. Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır.”

Hayatını kaybedenlerin sayısı 35 oldu

12:13 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 35’e yükseldiğini açıkladı.

12:02 DHA, Elazığ’daki Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada üç kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirdi. Enkaz altında altı kişinin daha kaldığı kaydedildi. AFAD, bugün sabah saat 08:00’deki açıklamasında 31 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

11:38 AFAD, depremden sonra bölgeye 10 bin 5 aile çadırı, 16 bin 611 yatak, 193 bin 420 kilo un, 3 bin 200 gıda kolisi, 34 bin 595 battaniye gönderildiğini duyurdu.

09:29 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir, Gambiya ve Senegal ziyaretleri öncesi İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda değerledirmelerde bulundu.

Cezayir, Gambiya ve Senegal Ziyaretleri Öncesi Basın Toplantısı https://t.co/R2CSWEXPO0 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2020

Erdoğan şunları söyledi: “Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. Yaralıların 1503’ü taburcu edildi, 104’ünün tedavisi sürüyor.

Depremde yıkılan, hasar gören evler için hasar tespit çalışmalarından sonra süratle yeniden inşaat çalışmaları başlayacak. Şu anda üç bakanımız, milletvekillerimiz orada. Tüm ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar. Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında gerçekten çok ciddi yeteneklere sahip oldu.

Her şeyden önce bu birlik berberliğe gerçekten destek veren halkımız, vatandaşımız varken bir diğer taraftan bunun gerek siyasi istismar vesilesi yapan, gerekse orada, ‘Millet can derdinde bunlar ise mal derdinde’ anlayışıyla ne yazık ki ‘Acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz, nasıl bir imkan devşiririz’ bunun için de bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Sosyal medyada insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, berbat, ahlaksızca... ’20 yıldır bu hükumet depreme yönelik ne yapmış’ diyecek kadar.

Depremi durdurma şansınız var mı? Bunu dünyanın hiçbir yerinde kimsenin yapması mümkün değil. Depremden sonra ne yaptığımıza gelince yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine gittik. Yeniden Bingöl’ü inşa ettik. Van depremi… Türkiye’nin Erzincan’dan sonra belki de daha büyük bir deprem. Biz yeniden Van’ı inşa ettik. Arada Soma depremi yaşadık. Anında bölgeye intikal ederek orada da bu adımları attık. Sakarya depremi aynı şekilde…”

’31 kişi hayatını kaybetti’

09:12 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e ulaştığını duyurdu.

AFAD’ın açıklamasında 1607 kişinin hastanelere başvurduğu ifade edilerek bugün saat 08:00 itibariyle 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada 76 binanın depremde yıkıldığı, 645 binada ağır, 541 binada da orta ve az hasar bulunduğu kaydedildi. İncelenen 1521 binanın 347’sinin depremden hasar almadığı açıklandı.

08:47 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Elazığ’da depremden zarar gören bölgelerdeki hasar tespitlerini hiç vakit kaybetmeden bitireceğiz. Enkaz bölgelerinde kentsel dönüşümü alan bazlı gerçekleştirecek, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede saracağız.”

08:22 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu.”

Fotoğraf: DHA

07:11 Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan iki buçuk Yüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız da 28 buçuk saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler ilk olarak Ayşe Yıldız’ın kucağındaki kızını kurtarmıştı. Ayşe Yıldız, enkazdan saat 01:25 sıralarında çıkarıldı.