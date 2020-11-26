Elazığ’daki deprem: ‘Dilek Sitesi davası’nda 23 sanığa hapis istemi

Elazığ’daki depremde Dilek Sitesi’ndeki binanın yıkılmasına ilişkin soruşturmada 23 kişiye dava açıldı. Sanıklara 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Fotoğraf: AA

Sivrice ilçesi 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Sitesi’ne ait bina yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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Elazığ başsavcılığının tutuksuz yargılanan 23 zanlı hakkında hazırlanan iddianame, 1’inci ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Sanıklara, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan ayrı ayrı iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yönetmeliğe uygun değil

Depreme ilişkin bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, şu ifadeye yer verildi: “Yapılan inceleme neticesinde taşınmaza ait onaylı betonarme projesinde, taşınmazın beton sınıfını ve çelik sınıfını belirtilmemiştir.

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Yürürlükteki 1975 deprem yönetmeliği dikkate alındığında, alınan beton ve karot numunelerinden elde edilen beton basınç değerlerinin BS16 değerlerinin bir miktar altında kalmıştır. Taşınmaz projenin düzenlendiği tarihteki yürürlükteki deprem yönetmeliği dikkate alınarak düzenlenmesi nedeniyle deprem oluş tarihindeki yönetmeliği karşılamadığı anlaşılmıştır.”

‘Kağıt üzerinde…’

Zanlı Saim Barata, iddianamede yer alan savunmasında şunları söyledi: “Tamamen formaliteden yönetim kurulu üyesi olarak görünüyordum. Diğer üyeleri tanımıyorum. O tarihte yapılan işlemler tamamen kağıt üzerinde usul yerine getirilmesi amacıyla yapılıyordu. 1992’da hissemi sattığım için işlerin takibini Mehmet Sönmez yapıyordu. İnşaatın yapımı ile ilgili hiçbir faaliyetim olmadı.”

Zanlılardan Zülküf Aksagan ise 1987 ve 1988 yıllarında kooperatife dahil olduğunu iddia ederek, üye olduğu dönemde Raif Yılmaz ve Şükrü Özer’in yönetimde olduğunu öne sürdü.

Zanlı Bülent Yılmaz ise vefat eden kooperatif kurucu üyesi Raif Yılmaz’ın oğlu olduğunu, kendisinin kooperatifle ilgili hiçbir alakasının olmadığını savundu.

Yılmaz, babasının ‘üye sayısı dolsun’ diye adını yazdırmış olabileceğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında ise şunlar kaydedildi: “Dilek Yapı Kooperatifi’nin inşaatına 1987’de başlanarak 1994’te tamamlanmıştır. İnşaata yapı kullanma izni verilmiştir. 1987’de kurulan kooperatif, 1996’da feshedilmiştir. Meydana gelen olay sebebiyle alınan bilirkişi raporuna göre inşaatın teknik uygulama sorumlusu (TUS) Mehmet Sönmez ve kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin ‘asli kusurlu’ oldukları tespit edilmiştir. Bilirkişi raporu doğrultusunda şüphelilerin birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vererek, üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır.”