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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da yıkılma tehlikesindeki binaya acil yıkım

Elazığ’da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen yedi katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı. 

Fotoğraflar: DHA

Elazığ’da cuma günü meydana gelen depremin ardından evlerini terk eden yedi katlı Altınbaş Apartmanı sakinleri, eşyalarını almak için geri geldi. Apartman sakinleri evlerinde eşyalarını topladıkları sırada duydukları büyük sesin ardından yetkililere ihbarda bulundu. İcadiye Mahallesi’nde bulunan bina çökme tehlikesine karşı saat 17:00 sıralarında boşaltıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları tespitin ardından yıkım kararı alındı. Altınbaş Apartmanı’nın yıkım kararı alınmasıyla bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. 

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AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu Necdet Doğan Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Boşaltılan yedi katlı binanın vinç ile yıkımına kontrollü bir şekilde başlandı. 

Ekiplerin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından apartmanda yıkım saat 18:30 sıralarında başladı. 

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