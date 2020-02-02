Elazığ’da TOKİ’nin hazır 400 konutu depremzedelere verilecek

Elazığ’da Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) depremden önce tamamladığı 400 konutun depremzedelere verilmesi kararlaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet Mahallesi ve Bizimşen bölgesinde yer alan 125 metrekarelik 3+1 ile 90 metrekarelik 2+1 daireler, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallesinde yakınlarını kaybedenlere verilmeye başlandı.

Reklam

Yüklenici firma yetkilisi Coşkun Aliefendioğlu, binalar hakkında şu bilgiyi verdi: “Statik olarak yaşamış olduğumuz depremde kendini test etmiş ve en ufak bir sıva çatlağı bulunmadı. Statik olarak oldukça güçlüdür burası. Konutlarımızda doğalgaz ısıtmalı merkezi sistem mevcuttur. Doğalgaz, elektrik ve su abonelikleri hazır haldedir.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 93 yıkık bina bulunduğunu açıklamıştı.