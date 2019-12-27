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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da peş peşe depremler: Çevre kentlerde de hissedildi

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından saat 10:09’da 2.6, saat 10:11’de 3.8, saat 10:16’da 1.7, saat 10:23’te de 3.5 büyüklüğünde dört deprem daha oldu.

Fotoğraf: DHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Sivrice ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 10:02’de meydana geldi. Yerin 7.02 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre iller Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Malatya’da da hissedildi.

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Paniğe neden olan deprem nedeniyle Elazığ ve ilçelerinde vatandaşlar dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1, merkez üssünü ise Sivrice ilçesine bağlı Topaluşağı köyü olarak açıkladı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Şu ana kadar olumsuz durum yok. AFAD ve Kızılay köylere sevk edildi” dedi.

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