Elazığ’da maske takmayan üç dilenciye 9 bin 450 lira para cezası verildi

Maske takmanın zorunlu olduğu Elazığ’da, dilencilik yapan üç kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: pixabay.com (Arşiv)

Elazığ da corona virüsü tedbirleri kapsamında kamuya açık tüm kapalı ve açık alanlar, ticari her türlü mekan, alan ve işletme, toplu taşıma ve özel araçlarda maske takma zorunluluğu olan illerden.

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Maske takmadıkları için 3 bin 150’şer lira para cezası verilen şahıslara ayrıca dilencilik yapmaktan da 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince toplam 748 lira idari idari para cezası uygulandı.