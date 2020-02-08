Elazığ’da kiradan sonra nakliye ücreti de iki-üç kat arttı

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bazı nakliye firmalarının, taşıma ücretini iki katına çıkardığı bildirildi.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde onlarca bina yıkılmış, yüzlerce ev oturulamaz hale gelmişti.

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Depremin ardından çadırlara yerleştirilen vatandaşlardan bazıları, evlerinden alabildikleri eşyalarını nakliye şirketleri aracılığıyla yeni evlerine taşımaya başladı.

Nakliyeci Ferhat Demirel, kentte depremden önce nakliye fiyatının evin uzaklığı ve katına göre değişirken ortalama 600 lira olduğunu ifade etti. Demirel, ücretlerin şu an 1800 liraya kadar yükseldiğini dile getirerek bazı taşıma asansörcüleri ile işçilerin ‘uçuk’ fiyat istediklerini aktardı.

Kentte çok sayıda bina kullanılamaz hale geldiği için boşaltıldı.

Demirel şu ifadeleri kullandı: “Fiyatlar şu anda çok uçuk. Önceden bir asansörü 150- 200 liraya kuruyorlardı, şimdi 350- 400 liraya fiyat talep ediyor. Çift taraflı kurmak istediğimiz zaman 800 ila 1000 lira arası para talep ediyorlar.”

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Demirel, bölgedekilerin mağdur olduğunu, istenilen ücretleri veremediğini belirterek şöyle devam etti: “Mustafa Paşa Mahallesi’nin yüzde 80’i boşaldı zaten. Birçok insan taşınıyor. Kimi köylerine gitti, kimisi ilçede buldukları evlere gitti. Ben yetkililerin bu işe el atmasını istiyorum. Vatandaşlar istenilen bu ücretleri verecek durumda değil.”

Kentte depremin ardından, yeni yapılan ve sağlam olduğu düşünülen evlere talep artınca kiralar da neredeyse iki katına çıkmış, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.