Elazığ’da karı-koca farklı mahallelere muhtar oldu

Elazığ’da Zülküf (48) ve Gülizar Demirpolat (48) çifti, 31 Mart seçimlerinde farklı yerlerden girdikleri seçimlerde muhtar seçildi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Harput Mahallesi’nde oturan Zülküf Demirpolat, kullanılan 480 oyun 209’unu alarak ikinci kez muhtar oldu.

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Zülküf Demirpolat’ın mahalleye 10 kilometre uzaklıktaki Beydalı köyünde aday olan eşi Gülizar Demirpolat da 179 seçmenin 92’sinin oyuyla muhtar seçildi.

Eşinin kendisinden habersiz arkadaşlarıyla karar alarak muhtarlığa aday olduğunu anlatan Zülküf Demirpolat şöyle devam etti: “Harput’ta benim muhtarlığımın ikinci dönemi. Eşim de gelin olarak geldiği Beydalı köyünde muhtarlığa aday oldu. Çok şükür seçimleri kazandık. Eşime seçim sürecinde destek oldum. Beydalı köyüne bir kadın eli değmesi lazımdı. Bu süreçte eşime destek oldum ve olmaya devam edeceğim.”

Gülizar Demirpolat ise Beydalı köyünde yaşayan kadınların talebi üzerine ikametgahını oraya aldırıp aday olduğunu söyledi. Seçildiği Beydalı köyünde çocuklar için oyun alanları yapacağını anlatan Demirpolat şunları söyledi: “Seçimlerden önce kadınlar ile birlikte oturup konuştum. Beni muhtar olarak görmek istediklerini ifade ettiler. Köyümüzde 179 seçmenimiz vardı. Ben 92 oy kaldım. Köyümüzde birçok eksiklik var. Yollarımızda sorunlarımız var. Çocuklara park yapmak için söz verdim. İnşallah bu çalışmaları yapacağız. Eşimle ile birlikte inşallah güzel işlere imza atacağız. Kendime güveniyorum. Köyümüze güzel hizmetlerim olacak.”