Elazığ’da iş cinayeti: Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) Başkanı ve eski turizm bakanı Bahattin Yücel, sektörde bozulan rekabet ortamına ilişkin endişeler oluşmaya başladığını belirterek, yeni yasa tasarısının bu endişeleri giderecek şekilde hazırlanması çağrısı yaptı.