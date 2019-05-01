Elazığ’da iş cinayeti: Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, maden ocağında krom taşınan traktör, devrildi.
Kazada sürücü Musa Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.
Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yaramazlara biraz batar!
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, maden ocağında krom taşınan traktör, devrildi.
Kazada sürücü Musa Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.
Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) Başkanı ve eski turizm bakanı Bahattin Yücel, sektörde bozulan rekabet ortamına ilişkin endişeler oluşmaya başladığını belirterek, yeni yasa tasarısının bu endişeleri giderecek şekilde hazırlanması çağrısı yaptı.
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Bankacılık sektörünün ilk çeyrekte net kârı yüzde 12 azalarak 12.35 milyar liraya geriledi.
Konya’da, İngilizce eğitimi gördüğü kurs binasına girene kadar H.K.K. adlı genç kadını takip edip, eteğini kaldırarak taciz ettiği iddia edilen Suriyeli İ.E.H., çevredekiler tarafından taksi durağında dövüldü. İ.E.H., polis ekiplerince gözaltına alındı.
AKP’nin İstanbul seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırılacak. YSK’nın 6 Mayıs pazartesi günü AKP’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.