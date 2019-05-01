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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da iş cinayeti: Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, maden ocağında krom taşınan traktör, devrildi.

Fotoğraf: DHA

Kazada sürücü Musa Şahinoğlu olay yerinde hayatını kaybederken beraberindeki Hasan Çelik ise yaralandı.

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Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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