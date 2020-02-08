Elazığ’da hasar tespiti tamamlandı, 143 milyon lira bağış yapıldı

Elazığ’da depremin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek şimdiye dek 143 milyon lira toplandığı bildirildi.

Soylu, Pekcan ve Kurum. (Fotoğraf: DHA)

Sivrice ilçesinde 24 Ocak akşamı meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Depremde onlarca bina yıkılmış, yüzlerce ev oturulamaz hale gelmişti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Elazığ’da valilik binasında basın toplantısı düzenleyerek son durumu anlattı.

Soylu, Elazığ ve Malatya’da ağır hasarlı 14 okul bulunduğunu, AFAD’a 96, Kızılay’a da 47 milyon lira bağış yapıldığını ifade etti.

İçişleri bakanı, “Kızılay’a bir haksızlık yapılmasın” diyerek, çadırların Kızılay’dan değil AFAD’dan temin edildiğini, Kızılay’ın 147 noktada 62 bin sıcak yemek dağıtıldığını dile getirdi.

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Yeni binalar yıl sonuna

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, 201 binanın yıkım işlemlerinin bittiğini aktardı.

Kurum, Elazığ’da 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildiğini dile getirdi.

Şehircilik bakanı, Malatya ve Elazığ’da şubat sonuna kadar yeni binaların temellerinin atılacağını belirterek yıl sonuna kadar da evlerin depremzedelere verilmesinin planlandığını aktardı.

Esnafa faizsiz kredi desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB), Malatya ve Elazığ’da depremden zarar gören esnafın bir yıl süreyle kredi borçlarının ana para ve faizini ödeyeceğini söyledi.

Pekcan şöyle devam etti: “Hem Elazığ hem de Malatya’daki esnafımız, talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler ve bunu ister TESKOMB ister Halkbank üzerinden alabilecekler. Pazartesi gününden itibaren de başvurularını yapıp kredilerini kullanabilirler.”