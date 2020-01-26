Elazığ’da geceyi kimi sokakta, kimi toplanma alanında geçirdi

Elazığ’daki depremin ardından halk ikinci geceyi de evlerinin dışında geçirdi.

Fotoğraflar: DHA

Sivrice ilçesi merkez üssü olmak üzere 24 Ocak’ta 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde 31 kişi hayatını kaybederken, 1000’den fazla kişi yaralandı. Depremde 76 bina yıkılmış, 645 binada ağır hasar görülmüştü.

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Deprem sonrası “Hasarlı evlere girmeyin” uyarısı yapılan Elazığ’da, vatandaşlar için çeşitli toplanma alanları oluşturuldu. Yakup Kılıç Spor Salonu ve Elazığ Öğretmenevi’nin kapıları depremzedelerin konaklaması için açıldı. Toplanma alanlarında çok sayıda kişi geceyi geçirdi. Buradaki vatandaşlara yatacak yer ve battaniye sağlandı.

DHA’nın haberine göre toplanma alanlarına gitmeyen vatandaşlar, geceyi şehir meydanlarında geçiriyor. Soğuk havaya karşı ateş yakıp çay içerek ısınmaya çalışıyorlar.

‘Beş yıllık binada da, 40 yıllık binada da aynı hasar var‘

Deprem nedeniyle evine giremeyen ve komşularıyla birlikte Ahmet Aytar Meydanı’nda bekleyen Sultan Doğan, “Eve giremiyoruz, sabaha kadar dışarıdayız. Evimde hasar yok. Endişe duyuyorum. Biraz daha dışarıda bekleyip kapalı bir alana geçeceğiz” diye konuştu.

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Evine giremeyen Şükrü Türközü, “Beş yıllık binada da, 40 yıllık binada da aynı hasar var. Allah bir daha böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın. Ben ömrü hayatım boyunca böyle bir deprem görmedim. Rabbim bir daha kimseye göstermesin” dedi.

Deprem sonrası yardım için Erzincan’dan Elazığ’a giden Fatih Kaya şu ifadeleri kullandı: “Biz dışarıdan geldik. Elazığlı kardeşlerimize destek olmak için geldik. Ağabeylerimize, kardeşlerimize destek olmak için geldik. Gerçekten çok acı bir tablo. Ama şunu gördük devletimiz tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla seferber olmuş.”