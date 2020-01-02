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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da ev yapımı konserveden altı kişi zehirlendi; beş yaşındaki çocuğun durumu ağır

Elazığ’da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra  zehirlenen biri çocuk altı kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Zehirlenen çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan biri çocuk altı kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan altı kişiden 5 yaşındaki Aslıhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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