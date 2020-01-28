Elazığ’da çökme tehlikesi bulunan üç bina tahliye edildi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören üç bina, çökme tehlikesi nedeniyle AFAD ekiplerince tahliye edildi.

Fotoğraflar: DHA

Elazığ kent merkezindeki Nailbey, Kamil Gökçe ile Yenice mahallerinde bulunan üç bina, 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. Akşam saatlerinde hasar gören binalarda AFAD ekiplerince yapılan incelemede çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi. Kararın ardından üç mahalleye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri AFAD ekiplerince tahliye edilirken, binaların bulunduğu sokaklarda ise güvenlik önlemi alındı.