Elazığ’da, 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da, saat 09:37’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Fotoğraflar: AA

Beş altı saniye sürdüğü belirtilen deprem, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır başta olmak üzere civar illerden de hissedildi.

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Panikle çok sayıda kişi dışarı çıktı.

Elazığ Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkılan bina olmadığını açıkladı.

Vali Erkaya Yırık, “Şimdiye kadar olumsuz bir haber almadık ama sahadaki çalışmalarımızı sürüyor” dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da tedbir amaçlı olarak çevre illerden ekiplerin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Sivrice ilçesindeki bazı evlerde hafif ölçütte hasar oluştu.

24 Ocak’ta, merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan Kandilli’ye göre 6.5 büyüklüğündeki depremde dördü Malatya’da olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmişti.