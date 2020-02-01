Elazığ’da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bugün saat 02:32’de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

ELAZIG’DA 4.5 VE 4.2 BUYUKLUGUNDE 2 DEPREM MEYDANA GELDI. (FOTO: ELAZIG DHA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem 7 kilometre derinlikte ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.

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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.

4.2 büyüklüğünde ikinci deprem

Bu depremin ardından saat 03:03’te ise yine merkez üssü Sivrice’de 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği ise AFAD tarafından yine 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Sivrice, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde hissedilse de sokakların genel olarak boş olduğu gözlendi.