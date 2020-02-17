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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ’da saat 14:42’de Sivrice ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre 4.1 km derinlikte olan deprem Gaziantep, Malatya ve Tunceli’den de hissedildi.

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AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Sivrice’de 24 Ocak Cuma akşamı 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve 41 kişi yaşamını yitirmişti.

Daha önce boşaltılmış altı katlı bina bugünkü depremle yıkıldı

Bugünkü depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı altı katlı bina yıkıldı. 

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Fotoğraf: DHA

24 Ocak’taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında boşaltılan Abdullah Paşa Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın daha önce boşaltılması olası faciayı önlerken, yıkım anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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