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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11:45’te olan depremin derinliği 12 kilometre.

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24 Ocak’ta yine Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 41 kişi hayatını kaybetmişti.

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