Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11:45’te olan depremin derinliği 12 kilometre.
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24 Ocak’ta yine Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 41 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaramazlara biraz batar!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve hasta olanların sayısı açıklandı.
Doğru olanı zamanında, cesaretle söylemez, alınması gereken riski almazsanız hem siz hem de ülkemiz kaybedecek.