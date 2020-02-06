Elazığ ve Malatya’da yarıyıl tatili bir hafta daha uzatıldı

Elazığ’da ve Malatya’nın bazı ilçelerinde deprem nedeniyle yarıyıl tatili bir hafta daha uzatılarak eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının başlangıcı 17 Şubat’a ertelendi.

Fotoğraf: DHA

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da tatilin bir hafta uzatılarak eğitim- öğretim yılının ikinci yarısının 10 Şubat’ta başlaması kararı alınmıştı. Ancak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, bugün yaptığı açıklamada, 10 Şubat tarihinden itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir hafta daha ara verildiğini duyurdu.

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Depremden etkilenen Malatya’da da Doğanyol, Kale ve Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime verilen ara 17 Şubat’a kadar uzatıldı.

