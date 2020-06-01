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Yaramazlara biraz batar!

Elazığ valisi: 10 gündür yeni vaka görülmedi; kente gelene karantina uygulaması devam edecek

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Covid-19 salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti. 

Fotoğraf: DHA (temsili)

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 69 vaka görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.

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Kent dışından Elazığ’a gidenler için karantina uygulamasının devam edeceğini vurgulayan Kaldırım şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. Bu, seyahat kısıtlaması değil. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız.”

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